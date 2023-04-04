بعد شكوى ميريام فارس.. تحديد جلسة لمحاكمة فارس كرم

ونتيجة هذا المقال، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اخذ ورد جديد بين ميريام فارس وفارس كرم، وذلك في تغريدات على حساباتهما عبر تويتر.وبحسب ما أشارت صحيفة "النهار"، فقد حدّد القاضي الجزائي المنفرد في جونيه، ميشال معوض، جلسة في 9/5/2023 لبدء محاكمة الفنان فارس كرم بجرائم القدح و الذّم، وذلك بعد ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان عليه، بناءً على الشكوى المقامة ضدّه من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري.في المقابل، لفتت "النهار" إلى أن النيابة العامة كانت قد حفظت الشكوى المقدّمة من الفنان فارس كرم ضدّ الفنانة ميريام فارس، لعدم وجود أي جرم.