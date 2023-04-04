باسم مغنية عن أداء كاريس بشار: هذا ما توقعته منها.. وهي ترد

نشرت إحدى متابعات الممثلة السورية كاريس بشار، على حسابها عبر تويتر، صورة لـ كاريس تجمع بعض مشاهدها من مسلسل "النار بالنار" الذي تشارك في بطولته ويُعرض في شهر رمضان المبارك، حيث أبدت إعجابها بأداء كاريس واحترافيتها في التمثيل وتقديم الدور كما يجب.

