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أهل الفن

باسم مغنية عن أداء كاريس بشار: هذا ما توقعته منها.. وهي ترد

2023-04-04 | 05:04
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باسم مغنية عن أداء كاريس بشار: هذا ما توقعته منها.. وهي ترد
باسم مغنية عن أداء كاريس بشار: هذا ما توقعته منها.. وهي ترد

نشرت إحدى متابعات الممثلة السورية كاريس بشار، على حسابها عبر تويتر، صورة لـ كاريس تجمع بعض مشاهدها من مسلسل "النار بالنار" الذي تشارك في بطولته ويُعرض في شهر رمضان المبارك، حيث أبدت إعجابها بأداء كاريس واحترافيتها في التمثيل وتقديم الدور كما يجب.

وأرفقت المتابعة الصورة بالتعليق التالي: "كاريس بشار بتمثل بايديها، بتمثل بعيونها، عم يوصلنا ابداعك باصغر مشهد الك يا روحي، ابدعتي بالدور بس هاد ابدا مو جديد عليكي.. بحبك كتير انا وفخورة فيكي".
بدوره حساب منصة شاهد على تويتر علق على التغريدة بالقول: "أداء كاريس بشار أشبه بلوحة فنية متكاملة، وكل عمل لها بتثبت قدرتها على التلوين بالشخصيات وقدرتها اللي مالها حدود بالتجسيد.. كل الشكر لكِ مُبدعتنا على كل عمل أسعدتينا وأمتعتينا به".
من جهتها، أعادت كاريس نشر التغريدة على حسابها وعلقت: "كل الشكر شاهد"، ليعمد بدوره الممثل اللبناني باسم مغنية الى نشر التغريدة على حسابه ويرفقها بالتعليق التالي: "هذا ما توقعته من كاريس وهذا ما حصل.. مبروك وكل الحب"، فردت عليه كاريس قائلة: "حبيبي يا باسم.. الف شكر".
 
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أهل الفن

كاريس بشار

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