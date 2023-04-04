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أهل الفن

ياسر العظمة برد قاس على منتقديه: عتاب الملفقين غباء

2023-04-04 | 07:18
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ياسر العظمة برد قاس على منتقديه: عتاب الملفقين غباء
ياسر العظمة برد قاس على منتقديه: عتاب الملفقين غباء

وجه الممثل السوري ياسر العظمة ، رسالة قاسية لمنتقديه بعد ان تعرض لموجة انتقادات على خلفية آرائه الاخيرة حول الدراما العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص.

واختار ياسر ابياتا شعرية للرد على اساءة البعض لتاريخه الفني مشيرا الى انه سيتغاضى عنهم اذ قال: "هل لصوتي إذا علا أصداءُ، أم صراخٌ يضجّ به الفضاءُ؟ شبكات الفضا وقد غشِيتها نكراتٌ، من غَيهبٍ قد جاووا، كالخفافيش تكره النور صُبحاً، تتلطّى كهوفها ظلماءُ، هاجَمَتني بكل وصفٍ مسِفٍّ، وسبابٍ قد قلّ فيه الحياءُ، لم تُسئ لي أقلامهم حين شتمي، فلأخلاقهم هُم قد أساووا".

وتابع ياسر العظمة: "ما لصحبي يرمونني بسهامٍ، واتهامٍ مُناهم الإيذاءُ، ليس فيهم من صافيات النوايا، أيّ صدقٍ يقرُه العقلاء، وهجوم الملفّقين ارتزاقٌ، وهجوم المثقفين عَداءُ. إنما النقد أن يكون نزيهاً، وبما فيه قد ينزّ الإناءُ".

وجاء في القصيدة ايضا: "ضاق صدري بالترّهات افتراءً، بأكاذيب بثّها الأدعياءُ، فتناسيت ذمّهم بالتغاضي، لست ممّن تقوده البغضاء، لم أقابل صنيعم بعتابٍ، فعتاب الملفّقين غباءُ، ليس مثلي مداهناً ولعوباً، ليس بي ما تجيده الحرباءُ".

واختتم ياسر العظمة ردّه بالقول: "كل رأي أبديته في المرايا، سوف يرقى لفهمه الأذكياءُ، كلُ حرفٍ عنيته في المرايا، بالمغازي ووحيها يُستضاءُ، كل نقدٍ أوردته في المرايا، فيه حلٌّ لو فيه تم احتواءُ، فالمرايا: قصيدتي العصماءُ".


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