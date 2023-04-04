اول تعليق لـ نقابة المهن الموسيقية على انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

في هذا السياق، أصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين المصريين، بياناً عقب ظهور الفنانة نهال عنبر، وهي عضو في مجلس نقابة المهن التمثيلية، في البرنامج نفسه.

وجاء في البيان: "على الرغم من أننا شاهدنا اليوم الممثلة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وهي تمثل جموع الممثلين في مصر كونها منتخبة من الجمعية العمومية للممثلين في مصر... شاهدناها هي ونجلها في حلقة رامز جلال، رامز نيفر إند، إلا أننا لم نلاحظ أي هجوم عليها مثل الهجوم الذي حدث على الفنان مصطفى كامل وهو يمثل جموع الموسيقيين في مصر، كونه منتخباً من الجمعية العمومية لـ"موسيقيين" مصر".

وأضاف: "يبدو أن أغنية "تسلم الأيادي" ما زالت عالقة في أذهان البعض فمنهم من أراد إثارة البلبلة وإحداث زوبعة لتأليب الرأي العام على الفنان مصطفى كامل... ولجان إلكترونية تأخذ بالثأر من مواطن مصري يحب بلده ويحترم رئيسها وشعبها ويقدر مؤسساتها الوطنية".

من جهته، علق مصطفى كامل، على الموضوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الوسط الفني" الذي يقدّمه المذيع أحمد عبد العزيز، حيث قال: "أنا زعلان جداً من رامز جلال وما زلت غاضباً منه ولو تم عرض البرنامج عليَّ مرة أخرى سأرفض الظهور فيه تماماً".

وأضاف: "فضلت أن أكتم وجعي ولم أتّخذ أي إجراء ضد رامز، لأن في النهاية على المستوى الشخصي أنا أحب رامز جلال، ومن يقول إن السبب الرئيسي في الظهور هو المادة أو الأجر أؤكد أن هذا ليس صحيحاً لأنني لم أكن أعلم بطبيعة المقلب، وهو بالغ فيه كثيراً هذا العام".