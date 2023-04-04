نانسي خوري بعد مشهد وفاتها في مسلسل الزند: رح حاول ما بقى موت

واكدت نانسي ، في رد طريف ، انها ستسعى في الأعمال المقبلة أن لا يتكرر موت الشخصية التي تلعبها في المسلسل.

ونشرت خوري، التي جسّدت شخصية "عفراء" شقيقة "عاصي الزند" الذي يلعب دوره الممثل السوري تيم حسن، على حسابها عبر فيسبوك مجموعة من الصور التي جمعتها بفريق العمل وكتبت في تعليق: "عفراء خلصت حكايتا هون، الزند مكمل معكون بمفاجآت وأحداث قوية لآخر حلقة".

وتابعت نانسي: "رح حاول ما بقا موت بالأعمال لي جاية".

يذكر ان نانسي لفتت الانظار بأدائها في شخصية عفراء، ضمن مسلسل "الزند – ذئب العاصي"، الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي، وانتهى دورها في المسلسل بمشهد موتها في الحلقة الـ 12.