الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أهل الفن

كارلا حداد تتعرض للنصب وتخسر 150 الف دولار

2023-04-04 | 08:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كارلا حداد تتعرض للنصب وتخسر 150 الف دولار
كارلا حداد تتعرض للنصب وتخسر 150 الف دولار

فاجأت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، جمهورها ومتابعيها بعد ان أعلنت عن تعرضها لعملية نصب واحتيال كبيرة، خسرت على اثرها مبلغا ضخما من المال، لافتة الى انها تلاحق الموضوع قضائيا محاولة استرداد أموالها.

وفي إطلالة إعلامية لها ضمن أحد البرامج التلفزيونية، كشفت كارلا حداد للمرّة الأولى عن وقوعها ضحيّة عملية نصب واحتيال، ووصل المبلغ الذي خسرته الى 150 ألف دولار أميركي.
وفي التفاصيل، أشارت كارلا إلى أنها كمعظم الشعب اللبناني خسرت أموالها في المصارف، لذا عمدت إلى تقديم تشيكات مصرفية لاحد الاشخاص دون ذكر اسمه لتشغيل أموالها، بحسب تعبيرها، الا انه سرق تلك التشيكات، لافتة الى ان المبلغ وصل الى 150 الف دولار، ما جعلها تلجأ الى القضاء.
ولفتت كارلا في سياق الحديث الى انها تمكنت من استرداد جزء من الاموال المسروقة وهو 100 الف دولار، ولا تزال تنتظر ان تسترد المبلغ المتبقي وهو 50 الف دولار، حيث أعربت عن ثقتها بالقضاء اللبناني، مُعلنةً أن من احتال عليها متوارِ عن الأنظار وهارب من العدالة.
مقالات ذات صلة
كارلا حداد تتعرض للنصب وتخسر 150 الف دولار

أهل الفن

كارلا حداد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مشهد نزع الحجاب في "النار بالنار" يحدث بلبلة ورامي كوسا يتدخل
نانسي خوري بعد مشهد وفاتها في مسلسل الزند: رح حاول ما بقى موت

اقرأ ايضا في أهل الفن

فنانة شهيرة تتحدث عن تعرضها للتحرش وتكشف هوية الفاعل
10:50

فنانة شهيرة تتحدث عن تعرضها للتحرش وتكشف هوية الفاعل

تحدثت الفنانة الأردنية ميس حمدان، لاول مرة، عن تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها، اذ اشارت إلى أنها كانت تشعر في تلك اللحظات أنها بحاجة لوالدها الراحل.

10:50

فنانة شهيرة تتحدث عن تعرضها للتحرش وتكشف هوية الفاعل

تحدثت الفنانة الأردنية ميس حمدان، لاول مرة، عن تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها، اذ اشارت إلى أنها كانت تشعر في تلك اللحظات أنها بحاجة لوالدها الراحل.

مشهد نزع الحجاب في "النار بالنار" يحدث بلبلة ورامي كوسا يتدخل
10:00

مشهد نزع الحجاب في "النار بالنار" يحدث بلبلة ورامي كوسا يتدخل

أحدث مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار"، بلبلة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه يسيء للمرأة المحجبة ومفهوم الحجاب.

10:00

مشهد نزع الحجاب في "النار بالنار" يحدث بلبلة ورامي كوسا يتدخل

أحدث مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار"، بلبلة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه يسيء للمرأة المحجبة ومفهوم الحجاب.

نانسي خوري بعد مشهد وفاتها في مسلسل الزند: رح حاول ما بقى موت
07:54

نانسي خوري بعد مشهد وفاتها في مسلسل الزند: رح حاول ما بقى موت

تفاعلت الممثلة السورية نانسي خوري مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المتابعين الذين لاحظوا ان الشخصية التي تلعبها دائما تنتهي بالوفاة بطريقة مأساوية.

07:54

نانسي خوري بعد مشهد وفاتها في مسلسل الزند: رح حاول ما بقى موت

تفاعلت الممثلة السورية نانسي خوري مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المتابعين الذين لاحظوا ان الشخصية التي تلعبها دائما تنتهي بالوفاة بطريقة مأساوية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023