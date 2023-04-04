كارلا حداد تتعرض للنصب وتخسر 150 الف دولار

فاجأت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، جمهورها ومتابعيها بعد ان أعلنت عن تعرضها لعملية نصب واحتيال كبيرة، خسرت على اثرها مبلغا ضخما من المال، لافتة الى انها تلاحق الموضوع قضائيا محاولة استرداد أموالها.



وفي إطلالة إعلامية لها ضمن أحد البرامج التلفزيونية، كشفت كارلا حداد للمرّة الأولى عن وقوعها ضحيّة عملية نصب واحتيال، ووصل المبلغ الذي خسرته الى 150 ألف دولار أميركي.

وفي التفاصيل، أشارت كارلا إلى أنها كمعظم الشعب اللبناني خسرت أموالها في المصارف، لذا عمدت إلى تقديم تشيكات مصرفية لاحد الاشخاص دون ذكر اسمه لتشغيل أموالها، بحسب تعبيرها، الا انه سرق تلك التشيكات، لافتة الى ان المبلغ وصل الى 150 الف دولار، ما جعلها تلجأ الى القضاء.

ولفتت كارلا في سياق الحديث الى انها تمكنت من استرداد جزء من الاموال المسروقة وهو 100 الف دولار، ولا تزال تنتظر ان تسترد المبلغ المتبقي وهو 50 الف دولار، حيث أعربت عن ثقتها بالقضاء اللبناني، مُعلنةً أن من احتال عليها متوارِ عن الأنظار وهارب من العدالة.