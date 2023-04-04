فنانة شهيرة تتحدث عن تعرضها للتحرش وتكشف هوية الفاعل

وخلال حلولها ضيفة على برنامج VIP، قالت ميس: "كنت في المدرسة الابتدائية في مصر وكنت راجعة من المدرسة والمدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة، وبعد تلك الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدا".من هنا، أكدت ميس حمدان أن 90% من الفتيات المقربات منها مررن بالتجارب ذاتها، سواء من قبل المدرسين أو الأقرباء أو السائقين، وهذا ما جعل الموضوع أقل ضررا على حالتها النفسية، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها علّمت ابنة شقيقتها مي منذ صغرها، كيفية تجنب التحرش، إذ قالت: "الشيء الذي يحيرني هو لماذا لم نتكلم عن تعرضنا للتحرش في صغرنا، وأعتقد أن أهالينا لم يعلموننا ذلك، ولهذا علّمت ابنة شقيقتي مي منذ الصغر كيف تتجنب التحرش".أما حول أقرب الأشخاص الذين تعرضت بسببه للتحرش، فقالت ميس حمدان: "ابن الجيران، وكان عمره 20 سنة وأنا أصغر سنا".