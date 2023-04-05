رامي عياش يلتقي جمهوره الأردني في حفل مميز: كل الحب

أحيا الفنان اللبناني رامي عياش، حفلا غنائيا ضخما في الاردن، حيث التقى جمهوره الأردني ضمن أجواء حماسية مميزة.



وشارك رامي مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه منذ لحظة وصوله الى الاردن وكذلك أجواء الحفل المميز، حيث قدّم أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، وراحوا يرددون كلماتها معبرين عن سعادتهم للقاء فنانهم المفضل.

وقد أرفق رامي الفيديو بالتعليق التالي: "الاردن، كل الحب".