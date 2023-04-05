رامي عياش يلتقي جمهوره الأردني في حفل مميز: كل الحب

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A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، الاعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان بمناسبة عيد ميلادها.
تحدثت الممثلة السورية منى واصف عن علاقتها بالممثل السوري تيم حسن معبرة عن مشاعرها تجاهه ورأيها بمسلسل "الزند" الذي يلعب دور البطولة فيه.
احتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي بعيد ميلادها ال33 وبنجاح شخصيتها في مسلسل "النار بالنار"، ونشرت على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستغرام مجموعة من الصور وثقت من خلالها اجواء الحفل.