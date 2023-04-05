دينا الشربيني تُفجع بوفاة والدها وتنشر تفاصيل موعد الدفن

فُجعت الممثلة المصرية دينا الشربيني، مساء أمس، بوفاة والدها السيد محمد الشربيني، حيث أعلنت الخبر في منشور على حسابها عبر انستغرام.



وفي التفاصيل، نشرت دينا على حسابها صورة نقلت من خلالها الخبر الحزين لجمهورها ومتابعيها، كما أعلنت موعد ومكان الدفن، إذ كتبت: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره".

وتابعت: "صلاة الجنازة الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".