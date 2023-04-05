الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أهل الفن

زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ورسالة مؤثرة من والدها .. اليكم ماذا اهداها

2023-04-05 | 04:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ورسالة مؤثرة من والدها .. اليكم ماذا اهداها
زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ورسالة مؤثرة من والدها .. اليكم ماذا اهداها

احتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي بعيد ميلادها ال33 وبنجاح شخصيتها في مسلسل "النار بالنار"، ونشرت على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستغرام مجموعة من الصور وثقت من خلالها اجواء الحفل.

وظهر في الصور، قالب الحلوى الذي تزين بعدد من الصور لها إحداها البوستر الترويجي لشخصيتها في المسلسل.
وارفقت زينة الصور بتعليق عبرت من خلاله عن صفات برج الحمل وكتبت: "33 سنة على كوكَب الأرض وأرقص حول الشمس، سنة حلوة لمواليد برج الحمل الناريين المتقلّبين المزاجيين المندفعين بس بيحبّو الحياة والشمس والقمر والكواكب والنجوم".
من جهة اخرى، عمدت مكي إلى أن تشارك مع متابعيها رسالة مؤثرة وجهها والدها ، الصحفي اللبناني احمد مكي، اليها بمناسبة عيد ميلاده، وجاء فبها: "كم تمضي الأيام سريعة يا ابنتي وقطعة من عمري.. بالأمس كنت صغيرة أحمل حقيبتك المدرسية على كتفي أوصلها إلى فصلك الدراسي بعد أن أجريت عملية تقويم العمود الفقري,, تختالين بين زميلاتك الطالبات وكأنك تقولين لهم ها إنه أبي".
وتابع برسالته قائلاً: "يقولون يا حبيبتي أن خير الكلام ما قل ودل.. نعم.. وماذا عساي أقول في عيد ميلادك بأنني أتحسس سنوات عمري التي أثمرت ورودًا.. أنت وشقيقتاك سارة وألاء.. وأحفاد هم نجومي في الحياة.. الزاد الذي أقتات عليه في سنوات العمر المتبقية".
وأكمل: "هكذ هو الأب يا ابنتي والجد أيضًا.. العمر يا ابنتي لا يقاس بالسنين بل بالإحساس.. بالخبرة والتجربة.. بالصبر والأمل.. بالإيمان والفعل.. العمر يا حبيبتي بيس أكثر من مجرد ابتسامة على شاطئ بحر يعشقه المرء.. يلقى التحية عليه كلما اشتاق إليه.. ليبتسم للعر الماضي والحاضر والآتي.. لقد أدى ما عليه من واجب وسيبقى طالما هناك في الصدر نفس".
وتابع برسالته قائلاً: "في عيدك يا حبيبة العمر أهديك أجمل ما كتبت وأحسست وعبرت.. رواية عمري التي عنونتها باسمك.. فأنت تستحقين عنوان الرواية لأنك فعلًا إنسانة من حديد وحرير.. عسى أن يكون إصدارها قريبًا وفي الشهر الذي شهد إطلالتك على الدنيا".
وختم رسالته بكلمات مؤثرة قائلاً: "في كل رسائلك لي كنت تختمين أحرفك بعبارة "بحبك بابا".. ولكنني سأقول على الدوام بمناسبة أو من دونها.. بحبك بابا.. فأنت الناي الذي نسجت على أنغام حنينه كلماتي.. فكنت الناي والقصيدة.. وكنت أنا الملقي يا لها من قصيدة.
 
مقالات ذات صلة
زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ورسالة مؤثرة من والدها .. اليكم ماذا اهداها

أهل الفن

زينة مكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منى واصف بحديث مؤثر عن تيم حسن ودوره في مسلسل الزند .. اليكم ما طلبته من وفاء الكيلاني
أصالة تعبّر عن حبها لـ دمشق بكلمات مؤثرة: بعض الحُبّ ذبّاح

اقرأ ايضا في أهل الفن

مايا دياب تهنئ بولا يعقوبيان بعيد ميلادها: شقيقتي الحقيقية
05:23

مايا دياب تهنئ بولا يعقوبيان بعيد ميلادها: شقيقتي الحقيقية

عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، الاعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان بمناسبة عيد ميلادها.

05:23

مايا دياب تهنئ بولا يعقوبيان بعيد ميلادها: شقيقتي الحقيقية

عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، الاعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان بمناسبة عيد ميلادها.

منى واصف بحديث مؤثر عن تيم حسن ودوره في مسلسل الزند .. اليكم ما طلبته من وفاء الكيلاني
04:47

منى واصف بحديث مؤثر عن تيم حسن ودوره في مسلسل الزند .. اليكم ما طلبته من وفاء الكيلاني

تحدثت الممثلة السورية منى واصف عن علاقتها بالممثل السوري تيم حسن معبرة عن مشاعرها تجاهه ورأيها بمسلسل "الزند" الذي يلعب دور البطولة فيه.

04:47

منى واصف بحديث مؤثر عن تيم حسن ودوره في مسلسل الزند .. اليكم ما طلبته من وفاء الكيلاني

تحدثت الممثلة السورية منى واصف عن علاقتها بالممثل السوري تيم حسن معبرة عن مشاعرها تجاهه ورأيها بمسلسل "الزند" الذي يلعب دور البطولة فيه.

أصالة تعبّر عن حبها لـ دمشق بكلمات مؤثرة: بعض الحُبّ ذبّاح
04:31

أصالة تعبّر عن حبها لـ دمشق بكلمات مؤثرة: بعض الحُبّ ذبّاح

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، على حسابها عبر تويتر، صورة قديمة نشرها أحد الأشخاص، تظهر شوارع العاصمة السورية دمشق.

04:31

أصالة تعبّر عن حبها لـ دمشق بكلمات مؤثرة: بعض الحُبّ ذبّاح

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، على حسابها عبر تويتر، صورة قديمة نشرها أحد الأشخاص، تظهر شوارع العاصمة السورية دمشق.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023