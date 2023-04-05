زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ورسالة مؤثرة من والدها .. اليكم ماذا اهداها

احتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي بعيد ميلادها ال33 وبنجاح شخصيتها في مسلسل "النار بالنار"، ونشرت على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستغرام مجموعة من الصور وثقت من خلالها اجواء الحفل.



وظهر في الصور، قالب الحلوى الذي تزين بعدد من الصور لها إحداها البوستر الترويجي لشخصيتها في المسلسل.

وارفقت زينة الصور بتعليق عبرت من خلاله عن صفات برج الحمل وكتبت: "33 سنة على كوكَب الأرض وأرقص حول الشمس، سنة حلوة لمواليد برج الحمل الناريين المتقلّبين المزاجيين المندفعين بس بيحبّو الحياة والشمس والقمر والكواكب والنجوم".

من جهة اخرى، عمدت مكي إلى أن تشارك مع متابعيها رسالة مؤثرة وجهها والدها ، الصحفي اللبناني احمد مكي، اليها بمناسبة عيد ميلاده، وجاء فبها: "كم تمضي الأيام سريعة يا ابنتي وقطعة من عمري.. بالأمس كنت صغيرة أحمل حقيبتك المدرسية على كتفي أوصلها إلى فصلك الدراسي بعد أن أجريت عملية تقويم العمود الفقري,, تختالين بين زميلاتك الطالبات وكأنك تقولين لهم ها إنه أبي".

وتابع برسالته قائلاً: "يقولون يا حبيبتي أن خير الكلام ما قل ودل.. نعم.. وماذا عساي أقول في عيد ميلادك بأنني أتحسس سنوات عمري التي أثمرت ورودًا.. أنت وشقيقتاك سارة وألاء.. وأحفاد هم نجومي في الحياة.. الزاد الذي أقتات عليه في سنوات العمر المتبقية".

وأكمل: "هكذ هو الأب يا ابنتي والجد أيضًا.. العمر يا ابنتي لا يقاس بالسنين بل بالإحساس.. بالخبرة والتجربة.. بالصبر والأمل.. بالإيمان والفعل.. العمر يا حبيبتي بيس أكثر من مجرد ابتسامة على شاطئ بحر يعشقه المرء.. يلقى التحية عليه كلما اشتاق إليه.. ليبتسم للعر الماضي والحاضر والآتي.. لقد أدى ما عليه من واجب وسيبقى طالما هناك في الصدر نفس".

وتابع برسالته قائلاً: "في عيدك يا حبيبة العمر أهديك أجمل ما كتبت وأحسست وعبرت.. رواية عمري التي عنونتها باسمك.. فأنت تستحقين عنوان الرواية لأنك فعلًا إنسانة من حديد وحرير.. عسى أن يكون إصدارها قريبًا وفي الشهر الذي شهد إطلالتك على الدنيا".

وختم رسالته بكلمات مؤثرة قائلاً: "في كل رسائلك لي كنت تختمين أحرفك بعبارة "بحبك بابا".. ولكنني سأقول على الدوام بمناسبة أو من دونها.. بحبك بابا.. فأنت الناي الذي نسجت على أنغام حنينه كلماتي.. فكنت الناي والقصيدة.. وكنت أنا الملقي يا لها من قصيدة.