منى واصف بحديث مؤثر عن تيم حسن ودوره في مسلسل الزند .. اليكم ما طلبته من وفاء الكيلاني

وقالت منى واصف، في اتصال عفوي مع الاعلامي السوري ماجد الجلاني ، بعد ان طلب منها توجيه رسالة لـ تيم حسن: "انشالله بيقبرني، ما فيك تتصور، انا عم شوفه لـ تيم و ادعيله ، تيم ضل ابني لسنين بعدين صار بيناتنا علاقة صداقة كتير مهمة، بجنن بيرفع الراس، بياخد العقل، الله يحميه."

واكدت منى واصف انها تتابع مسلسل "الزند" بالرغم من انه يعرض في الوقت نفسه الذي يعرض فيه مسلسل "واخيرا"، الذي تشارك هي فيه.

في سياق متصل ، اجابت منى واصف على سؤال حول ما اذا كانت التقت بـ تيم و زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني على مائدة الافطار، اذ قال ماجد العجلاني " بعرف انن معزومين عندك"، لترد منى بكل عفوية انها لا تجيد الطبخ و من الافضل لهما ان يكونا يعزماها على الافطار بدلا من ان تقوم هي باستضافتهما.

وتفاعل المتابعون ورواد ومواقع التواصل الاجتماعي مع الاتصال بشكل كثيف، مشيدين بعفوية منى واصف وبالعلاقة التي تجمعها بـ تيم حسن.

ومن بين التعليقات قالت الممثلة السورية هبو نور: " سنديانة الدراما العربية الست منى الله يحميها ويخليلنا ياها".