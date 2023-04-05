عمرو دياب يعزي دينا الشربيني بوفاة والدها والجمهور : ارجع وخدها فى حضنك

وكتب دياب على حسابه الخاص عبر تويتر: "خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

وتفاعل المتابعين مع منشور عمرو دياب مثنيين على حسن تصرفه وعبر البعض على رغبتهم في عودة الثنائي الى بعضهما، اذ كانت تربطهما علاقة عاطفية دامت لعدة سنوات.

وجاء في احد التعليقات: " ارجع وخدها فى حضنك أى بنت بعد أبوها بيبقى ضهرها اتعرى مهما كانت كبيرة وحواليها ناس مؤكد محتاجة لك أنت أبو الأصول".

خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

— Amr Diab (@amrdiab) April 5, 2023

ارجع وخدها فى حضنك

أى بنت بعد أبوها بيبقى ضهرها اتعرى مهما كانت كبيرة وحواليها ناس

مؤكد محتاجة لك

أنت أبو الأصول