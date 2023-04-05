ابنة نادين نسيب نجيم تبكيها برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟

وفي التفاصيل، نشرت "هافين" صورة جمعتها بوالدتها نادين نسيب نجيم وشقيقها جيوفاني، وصورة أخرى لوالدتها، أرفقتها بتعليقين باللغة الانكليزية والفرنسية، عبرت من خلاله عن حبها لوالدتها.وقالت هافين في رسالتها: "هذه والدتي، هي هدية حياتي، احبك جدا يا أمي، أنتي دنيتي، اهتميتي بي كثيرا عندما كنت مريضة، وحرصتي على أن تجلبي لي الدواء، وتبقين الى جانبي دائما، شكرا لحبك واهتمامك ودعمك الكبير لي".بدورها، شاركت نادين الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "وجدت هذا في اللوح الذكي الخاص بابنتي".الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع نادين بولديها، وحرصها الشديد على اهتمامها بهما بغض النظر عن انشغالها في الفن.