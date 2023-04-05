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أهل الفن

ابنة نيكولا معوض وزوجته تقتحمان مقابلته في افتتاح فيلمه

2023-04-05 | 08:39
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ابنة نيكولا معوض وزوجته تقتحمان مقابلته في افتتاح فيلمه
ابنة نيكولا معوض وزوجته تقتحمان مقابلته في افتتاح فيلمه

فاجأ الممثل اللبناني نيكولا معوض، جمهوره ومحبيه، بإطلالته الجديدة وتسريحة شعره الغريبة التي اعتمدها وظهر بها خلال افتتاح فيلمة His Only Son في دور العرض اللبنانية، وذلك بعد إطلاق العمل في أميركا وتحقيقه مشاهدات عالية.

وفي التفاصيل، يجسد نيكولا في الفيلم شخصية "النبي إبراهيم"، وهو أول عمل هوليوودي من بطولة ممثل لبناني، حيث برع نيكولا في تقمص شخصية طبعت الأديان السماوية، وشكلت له تجربة خارجة عن المألوف أثرت به حتى بعد انتهائه من تصويرها، بحسب تصريحاته.
وخلال افتتاح الفيلم، فاجأته زوجته وابنته بظهورهما غير المتوقع، أثناء إجراء نيكولا مقابلة مع ET بالعربي، حيث أكدت زوجته التركية الاصل انها تنتظر مشاهدة الفيلم كغيرها من اللبنانيين لترى نتاج جهد بذله زوجها أمام عينيها، حيث قالت إنه "لقد انفصل عن الحياة العادية تماماً كي يحافظ على خطوط شخصية إبراهيم التي يجسدها"، مضيفة: "كنت أراقبه من بعيد كيف يحضر لها منعزلاً مع نفسه ومندمجاً بها إلى أبعد حد".
 
ابنة نيكولا معوض وزوجته تقتحمان مقابلته في افتتاح فيلمه

أهل الفن

نيكولا معوض

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