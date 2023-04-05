ابنة نيكولا معوض وزوجته تقتحمان مقابلته في افتتاح فيلمه

وفي التفاصيل، يجسد نيكولا في الفيلم شخصية "النبي إبراهيم"، وهو أول عمل هوليوودي من بطولة ممثل لبناني، حيث برع نيكولا في تقمص شخصية طبعت الأديان السماوية، وشكلت له تجربة خارجة عن المألوف أثرت به حتى بعد انتهائه من تصويرها، بحسب تصريحاته.وخلال افتتاح الفيلم، فاجأته زوجته وابنته بظهورهما غير المتوقع، أثناء إجراء نيكولا مقابلة مع ET بالعربي، حيث أكدت زوجته التركية الاصل انها تنتظر مشاهدة الفيلم كغيرها من اللبنانيين لترى نتاج جهد بذله زوجها أمام عينيها، حيث قالت إنه "لقد انفصل عن الحياة العادية تماماً كي يحافظ على خطوط شخصية إبراهيم التي يجسدها"، مضيفة: "كنت أراقبه من بعيد كيف يحضر لها منعزلاً مع نفسه ومندمجاً بها إلى أبعد حد".