يوسف الخال يشيد بأداء شقيقته ورد الخال في "للموت3" بأبيات شعرية

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع أداء ورد الخال في المسلسل، حيث شغلت شخصية "كارما" الجمهور، وعبروا عن إعجابهم بالدور وبأدائها الاحترافي.
أبرز المتفاعلين مع شخصية ورد في العمل، هو شقيقها الممثل اللبناني يوسف الخال، الذي أشاد بأدائها في تغريدة على حسابه عبر تويتر، بأبيات شعريّة واصفاً إياها بأسد الدراما اللبنانية العربية ومباركاً للجميع بالنجاح.
وقال يوسف الخال في تغريدته: "نَهَّامُ الغابةِ إن حَكَتْ/تُلَوّنُ الحرفَ، إن بَكَتْ/أَشواكَ السهولِ أرْهَبَتْ/ والضِحك على الوجوهِ وَشَمَتْ/ هي فوحُ الوردِ إن مَشَتْ.. وغير العلا مأوىً ما ارتضت".
وختم تغريدته بالقول: "ورد.. أسد الدراما اللبنانية.. العربية، مبروك النجاح للجميع".