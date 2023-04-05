يوسف الخال يشيد بأداء شقيقته ورد الخال في "للموت3" بأبيات شعرية

#ورد_الخال



نَهَّامُ الغابةِ إن حَكَتْ

تُلَوّنُ الحرفَ إن بَكَتْ

أَشواكَ السهولِ أرْهَبَتْ

و الضِحك على الوجوهِ وَشَمَتْ

هي فوحُ الوردِ إن مَشَتْ..

و غير العلا مأوىً ما ارتضتْ..



ورد.. أسد الدراما اللبنانية.. العربية.

مبروك النجاح للجميع.@bassemrizk#كارما #للموت٣ — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) April 4, 2023

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع أداء ورد الخال في المسلسل، حيث شغلت شخصية "كارما" الجمهور، وعبروا عن إعجابهم بالدور وبأدائها الاحترافي.أبرز المتفاعلين مع شخصية ورد في العمل، هو شقيقها الممثل اللبناني يوسف الخال، الذي أشاد بأدائها في تغريدة على حسابه عبر تويتر، بأبيات شعريّة واصفاً إياها بأسد الدراما اللبنانية العربية ومباركاً للجميع بالنجاح.وقال يوسف الخال في تغريدته: "نَهَّامُ الغابةِ إن حَكَتْ/تُلَوّنُ الحرفَ، إن بَكَتْ/أَشواكَ السهولِ أرْهَبَتْ/ والضِحك على الوجوهِ وَشَمَتْ/ هي فوحُ الوردِ إن مَشَتْ.. وغير العلا مأوىً ما ارتضت".وختم تغريدته بالقول: "ورد.. أسد الدراما اللبنانية.. العربية، مبروك النجاح للجميع".