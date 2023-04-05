حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش وهاني شاكر: ربنا جابلي حقي

وخلال حلوله ضيفًا ضمن برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وصف حمو بيكا نفسه بـ"المدرسة" التي خرَّجت حسن شاكوش، وأكد أن احد اصدقائه هاتفه لمقابلة حسن شاكوش ومساعدته على تسجيل الأغاني.وشدد بيكا أن شاكوش هو من قدم للاسكندرية لمقابلته وليس العكس، كما أن الظهور الأول له كان برفقته، إذ لم يكن معروفًا في ذلك الوقت، كاشفا ان جميع الأغاني التي طرحها شاكوش تعود لاستديو التسجيل خاصته، وأول أغنية سجلها له حظيت على أكثر من 15 مليون مشاهدة.على صعيد آخر، هاجم حمو بيكا نقيب المهن الموسيقية السابق، الفنان المصري هاني شاكر، حيث قال: "كل اللي هاني شاكر عمله معايا إنه قعدنا في البيت وهو كل شوية عمال يتكلم إنه جابلي سنتين حبس، وأنا راضي بالقانون بس كل اللي هو عمله معايا ظلم لما يخلي كل بتوع المهرجان يغنّوا وأنا لا".وتابع: "ربنا جابلي حقي وجابلنا نقيب ربنا يخليه لينا، والمجلس القديم جايبنلي مدرس يقولي لا ليه لا، وهاني شاكر على دماغنا وكل اللي هو عمله إحنا عملناه برضو"، مضيفا: "النقيب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على دماغنا من فوق وهو اللي جابلنا حقنا... والمهرجانات اسمها أغاني وليس مهرجانات ونقيب الموسيقيين لا يرغب في تسميتها مهرجانات".