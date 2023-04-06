كاتب "النار بالنار" يرد على اتهامه بالسرقة .. ويهاجم مخرج العمل

واشار رامي كوسا، في منشور على حسابه عبر فايسبوك، أنه ليس له علاقة بهذا الموضوع، اذ ان التغييرات التي حصلت على النص اجراها المخرج محمد عبد العزيز، مثل شخصية "زكريا" بأكملها.

وحمّل كوسا مسؤولية طبع تفصيل "المئذنة البيضاء" هو المخرج، مشيرا الى انه (المخرج)، يتمتع بخيال واسع وغزير لذا فلا يعتمد في كتاباته على حكايات الآخرين، وفي حال اجرى تعديلات على إحدى الشخصيات سيصرح بالأمر كما فعل مع شخصية "عمران".

وكتب كوسا عير حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "هناك فرق بين الاقتباس وبين طبع التفصيل والبناء عليه، وفي المنشور أدناه يتهمني الاستاذ محمود بطبع (كي لا أقول سرقة) تفصيل من رواية المئذنة البيضاء ليعرب العيسى واستعماله في واحدٍ من مشاهد المسلسل".

وتابع: "مجدداً، أجد نفسي مضطراً لرد الاتهام فأنا لم أقارب هذه اللمحة الدرامية لا من قريب ولا من بعيد، والمسؤول عن هذا الطبع، بالطبع، هو مخرج العمل".

وأضاف: "كما أنّ خطّ زكريّا، بكامله، ومن جذوره، عدّله المخرج وحوّل الشخصية من سائق تاكسي بسيط ومتعيّش (والنسخة الأصلية متوافرة إن تجرّأ فلان على تكذيبي) حولها إلى تاجر عقارات يريد ان يشتري الحي كله متحالفاً مع منظمات اصولية ذات ميول ارهابية، وبالتالي، أعفوني من الاتهامات اياها، ووجهوها لمن يستحق".

واختتم كوسا منشوره: "أنتشي بتخليق حكايتي الشخصية، ولا أتّكئ على حكايات الآخرين فخيالي غزير والحمدلله، وحين أفعل، وأستعير حتّى بذرة شخصية، فأصرّح بالأمر لا ألمّح إليه (كما فعلت حين قلت ان بذرة شخصية عمران مستقاة من شخصية شايلوك لوليام شكسبير)".