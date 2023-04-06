نادين نسيب نجيم و قصي خولي يودعان مسلسل "واخيرا" بكلمات مؤثر ونادين: زعلانة

لفت حفل زفاف الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم و الممثل السوري قصي خولي في الحلقة الاخيرة من مسلسل "واخيرا" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، الجميع، لا سيما مع آداء الممثلين الذي اشاد به كل من تابع المسلسل.





وشهدت الحلقة الاخيرة من المسلسل احداثا مشوقة، بالاضافة الى النهاية السعيدة، اذ اختتمت الحلقة الاخيرة بمشهد اقتحام مجموعة من المسلحين مكان حفل الزفاف، ما يشير الى احتمالية وجود جزء ثان لم يعلن عنه بعد.

من جهة اخرى، ودع بطلي العمل، نادين نجيم و قصي خولي المسلسل بطريقة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمن جهتها، نشرت نادين مقطع فيديو عفوي من سيارتها توجهت من خلاله الى جمهورها، معبرة عن حزنها لانتهاء المسلسل و سعادتها في الوقت عينه للاصداء الايجابية التي حققها.

من جهته، نشر قصي عبر تويتر صورة من مشهد عرس ياقوت و خيال وكتب في تعليق: " واخيرا حان موعد الوداع . واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت من ٩ شهور . اهم يحكىانه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم #1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق."

واخيرا حان موعد الوداع .

واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت من ٩ شهور .

اهم يحكىانه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم #1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق. pic.twitter.com/OwEtd398Go