بالفيديو - ميريام كلينك تنفعل على هشام حداد وتنسحب من الحلقة بعد محاولة تكسير هاتفها

وفي التفاصيل، نشرت ميريام كلينك على حسابها عبر انستغرام مقاطع فيديو من كواليس تصوير مقابلة لها مع هشام حداد، حيث سألها عن عمرها الحقيقي، لترد ميريام: "بفل ، هيدا سؤال ما بينسأل"، وبالرغم من محاولة هشام ارجاعها الا انها غادرت الحلقة.

وارفقت ميريام الفيديو بتعليق كتيبت فيه: ما بقى رح اعمل مقابلات لبنانية بحياتي، صحافة صفرة سوؤالات بايخة بس الهدف يستفزوني بعد ما قلتلهم قبل ما روح سوؤالات خاصة ما بدي وقال شو ممنوع تصوير".

كما عادت ميريام كلينك ونشرت مقطع آخر من كواليس تصوير الحلقة ظهرت فيها اثناء دخولها الى الاستديو حيث كانت الامور هادئة تماما.

وكتبت في تعليق على الفيديو : "حكيوني اول مرة رفضت اطلع رجعوا حكيوني قلنا اوكي تاني مرة وكل شي اتفقنا عليه والشروط اللي حطيتها ما احترموها وصارو يعيطوا علي قال شو ممنوع التصوير قلتلهم رح فل سكتوا جايي ببلاش وعم بشارطوني اخر شي المنتج صار بدو ياخد تلفوني ويكسروا لما فليت وعيط عالشب اللي معي شو هول التعتير قال ممنوع لما تدفعوا مليون دولار فيكن تتشارطوا مش لما دقولي مية مرة لاطلع ولما طلعت سأالو سوؤلات خاصة وبهدلة، اذا انتوموظفين انا ما خصني ! جايين تكسروا بالضيف وتشارطوا يا عيب الشوم بحياتي ما بق اطلع مقابلات بهدلة منتج قال منعوني قال يلا الغو الحلقة هلا اشرف".