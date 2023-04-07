عابد فهد يكشف لاول مرة عن مرضه الخطير ويروى معاناته

كشف الممثل السوري عابد فهد، لاول مرة، عن إصابته بمرض الربو "التهاب قصبات حاد" في طفولته، حيث أشار إلى أن عائلته اضطرت حينها للانتقال إلى مكان جاف بعيداً عن الرطوبة، فتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق لمساعدته على العلاج من الربو.

