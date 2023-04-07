عابد فهد يكشف لاول مرة عن مرضه الخطير ويروى معاناته
كشف الممثل السوري عابد فهد، لاول مرة، عن إصابته بمرض الربو "التهاب قصبات حاد" في طفولته، حيث أشار إلى أن عائلته اضطرت حينها للانتقال إلى مكان جاف بعيداً عن الرطوبة، فتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق لمساعدته على العلاج من الربو.
وخلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مع بوشعيل" الذي يقدمه الفنان نبيل شعيل، أعرب عابد فهد عن حزنه الشديد لما مر به سلطان الطرب جورج وسوف، واصفا إياه بأنه "رجل بمواقفه" واستطاع النهوض من جديد بعد مرضه وله تاريخ عريق.
على صعيد آخر، تحدث عابد فهد عن المخرج الراحل حاتم علي حيث وصفه بـ" كبير المخرجين" وأنه صاحب مشروع هادف، مؤكدا انه ترك فراغا كبيرا لن يُنسى وتلمذ على يده العديد من الطلاب ولكن لم يتقنوا الإخراج مثله.