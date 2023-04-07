ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها: التزمت حب الذات

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A post shared by REEM El SHARIF (@reemelshariff)
A post shared by REEM El SHARIF (@reemelshariff)
لا يزال مسلسل "العربجي" من بطولة الممثل السوري باسم ياخور والممثلة السورية ديمة قندلفت، ونخبة من نجوم التمثيل في سوريا، والذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، يتصدر حديث المتابعين ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.
تصدرت الفنانة اللبنانية ميرفا القاضي، في الساعات القليلة الماضية، حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف لاول مرة عن علاقة غرامية جمعتها بالفنان المغربي سعد لمجرد.
بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال اسرائيل في الساعات القليلة الماضية، فاجأت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جمهورها ومتابعيها بتعليقها على هذا الحدث.