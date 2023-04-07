ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها: التزمت حب الذات

فاجأت الفنانة اللبنانية ريم الشريف، متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بإعلان خبر زواجها من نفسها!



وفي التفاصيل، نشرت ريم مجموعة صور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، معلنة زواجها من نفسها في حفل أقامته في جزيرة سالينا بإيطاليا، بحضور عدد كبير من صديقاتها.

وأرفقت ريم الصور بقول لـ "بوذا"، جاء فيه: "أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك"، مضيفة: "أعود من خلال هذه الصور إلى اليوم الذي التزمت فيه بحب الذات وقلت لنفسي (نعم) .. أقمت حفل زفاف حيث تزوجت نفسي في منتجع بجزيرة سالينا".

وختمت ريم كلامها بالقول: "رحلة إلى القلب الأنثوي، مع أروع الكائنات المليئة بالحب والضوء .. اشتقت لكم جميعا".