نجوى كرم ونوال الزغبي وفارس كرم وغيرهم يتفاعلون مع "الجمعة العظيمة"

تفاعل عدد من الفنانين مع يوم الجمعة العظيمة، حيث نشروا على حساباتهم عبر تويتر، تغريدات عبروا عن أهمية هذا اليوم المبارك.



أبرز المعلقين كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي غردت قائلة: "سمّوها عظيمة وأنا بشوفا أعظم، لأن المعلّم قال: ""لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هذَا: أَنْ يَبْذُلْ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ"، إنّنا نحزن لموته وفي اليوم الثالث نفرح لقيامته لأنّه افتدانا".

بدوره الفنان اللبناني فارس كرم، كتب: "اُليوم عُلق على خشبة الّذي علّق الاٌرض على المياه، نسجد لاَلامك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليلك المقّدس خلصت العالم".

أما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فقد نشرت صورة للسيد المسيح وأرفقتها بالتعليق التالي: "نسجد لآلامك ايها المسيح، فبصليبك الممجد خلّصت العالم".

من جهتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرت على حسابها عبر تويتر صورة للسيد المسيح وعلقت عليها بالقول: "نسجد لآلامك أيها المسيح".