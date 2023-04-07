هشام حداد يفضح فنانة لبنانية ويكشف قصة حبها مع سعد لمجرد

تصدرت الفنانة اللبنانية ميرفا القاضي، في الساعات القليلة الماضية، حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف لاول مرة عن علاقة غرامية جمعتها بالفنان المغربي سعد لمجرد.



وقد حلت ميرفا ضيفة مع الاعلامي اللبناني هشام حداد، ضمن برنامج "المزح نصو جد"، حيث فاجأها هشام بسؤاله عما إذا كانت في علاقة عاطفية سابقة مع سعد لمجرد، لترتبك ميرفا على الهواء وترفض الاجابة.

وفي التفاصيل، سأل هشام حداد ميرفا القاضي: "مزبوط انك كنتي على علاقة بـ سعد لمجرد بفترة سابقة؟"، لترتبك هي وتقول: "شو هالسؤال، وانا حياتي الخاصة ما بحكي فيها، وبفضل ما جاوب".

وعندما سألها هشام عن رأيها بالتهمة الموجهة له والتي يُحاكم بسببها في فرنسا، قالت ميرفا: "هيدا سؤال كتير حساس لأن القضاء مش دايما بيكون على حق، وانا بشك بالقضاء بكل العالم لان الفساد موجود وين ما كان"، مضيفة: "هو استأنف الحكم والحقيقة رح تبيّن".

