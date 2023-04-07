ديمة قندلفت تتعرض للاعتداء من باسم ياخور وصورة مسربة توثق المشهد

لا يزال مسلسل "العربجي" من بطولة الممثل السوري باسم ياخور والممثلة السورية ديمة قندلفت، ونخبة من نجوم التمثيل في سوريا، والذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، يتصدر حديث المتابعين ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

