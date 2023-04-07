ديمة قندلفت تتعرض للاعتداء من باسم ياخور وصورة مسربة توثق المشهد
لا يزال مسلسل "العربجي" من بطولة الممثل السوري باسم ياخور والممثلة السورية ديمة قندلفت، ونخبة من نجوم التمثيل في سوريا، والذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، يتصدر حديث المتابعين ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.
وفي الساعات القليلة الماضية، نشرت الشركة المنتجة للعمل "غولدن لاين"، على حسابها عبر انسترغام، صورة سربتها من الحلقة القادمة من مسلسل "العربجي"، حيث بدا فيها "عبدو العربجي" والذي يجسد دوره باسم ياخور، وهو يخنق "بدور" التي تلعب شخصيتها ديمة قندلفت.
وارفقت الشركة الصورة بالتعليق التالي: "عدس بترابه بيجي وقت حسابه"، ليتفاعل معها المتابعون بشكل واسع، مبديين اعجابهم بالمسلسل وتعلقهم الكبير بشخصياته، وتشوقهم لمعرفة أحداثه المقبلة.