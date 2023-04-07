محمد فؤاد يهاجم طارق الشناوي: أنا نجم غصبا عنه

وخلال ظهوره في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، رد محمد فؤاد غاضبا: "يعني إيه سيد قشطة؟َ ده أنا أسجنك، أروح المحكمة أخليك في السجن، لازم تبقى مؤدب.. أنت كدا مش متربي ولا شفت تربية.. أنت مجنون"، مضيفا: "أنا لا أجرؤ على وصف أي شخص بهذا اللفظ، من أين أتت لك الجرأة؟ كيف يقول عليّ سيد قشطة؟ إزاي؟ هل يمكن أن أطلع أقول عليه قرد يعني؟ ماذا سيتعلم الجيل من وراءك؟ أنت تسوّق لماذا؟".وأشار محمد فؤاد إلى أنه قابل طارق الشناوي في السعودية، وأشار الى أنه حاول إخفاء غضبه منه وصافحه وقبّل رأسه، قائلاً: "مسكت نفسي.. بيسلم علي وسط فنانين ونحن ضيوف عند المستشار تركي آل الشيخ".وختم محمد فؤاد كلامه بالقول: "أنا نجم غصبا عنه، وما زلت نجماً".