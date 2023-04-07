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أهل الفن

عاصي الحلاني يتعرض للخطف والتعذيب ويكشف لاول مرة تفاصيل ما حصل

2023-04-07 | 09:50
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عاصي الحلاني يتعرض للخطف والتعذيب ويكشف لاول مرة تفاصيل ما حصل
عاصي الحلاني يتعرض للخطف والتعذيب ويكشف لاول مرة تفاصيل ما حصل

فاجأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره ومحبيه، بعد أن كشف لاول مرة عن حادثة غريبة ومخيفة حصلت معه، كما تحدث عن تعرضه للسرقة وخسارته ثروته الباهضة والتي تقدر بملايين الاف الدولارات.

وخلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مراحل" مع الاعلامي السعودي علي العلياني، تحدث عاصي عن أن ازمة المصارف في لبنان ادت الى خسارته امواله وثروته التي كان قد جمعها في السنوات الماضية وطيلة مسيرته الفنية، حيث قُدرت ثروته بـ 10 ملايين دولار اميركي. 
وعلى صعيد آخر، روى عاصي الحلاني ما حصل معه ايام الاحداث اللبنانية، كاشفا لاول مرة عن تعرضه للخطف لمدة يومين عندما كان في الـ16 من عمره، حيث تحدث عن تعرضه للتعنيف والضرب اذ قال إنه كل نصف ساعة كان يدخل عليه أحد الاشخاص ويضربه ببندقيته على ظهره بينما يديه مكبلتين إلى الوراء.
 
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أهل الفن

عاصي الحلاني

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