بعد ظهورها وهي تبكي بسبب أغنيته.. بسمة وهبة لـ محمد فؤاد: مش مسمحاك!

تصدرت الاعلامية المصرية بسمة وهبة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تبكي في برنامجها "العرافة"، بسبب أغنية الفنان المصري محمد فؤاد الذي كان ضيفها في الحلقة الماضية.



ولاحقا، أطلت بسمة في مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرحت سبب تأثرها الشديد لدى سماعها الاغنية، اذ اشارت الى انها بعيدة عن اولادها وتفتقدهم بشدة، لذا كلمات الاغنية اوجعتها.

وقالت في حديثها: "مش مسمحاك يا محمد فؤاد، وانا لاني احترم القناة التي اعمل بها لم اقم بأي تصرف، انما كان من المفروض ان انسحب من الحلقة واوقف التصوير".