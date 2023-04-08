أخذ ورد بين اصالة واليسا بعد تغريدة الأخيرة عن اللاجئين: بدنا نرحم بعض

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت أصالة: "كلنا بالأرض لاجئين وما حدا بيملك أي مكان بأيّ أرض.. كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا، بدّنا نرحم بعض لأنّه ما في شي عم يرحمنا"، مضيفة: "الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وما حدا حاطط فوق راسه خيمه، واللي اليوم مُتاح بكره ما بنعرف لو ممكن".
وختمت اصالة تغريدتها بالقول: "كفايه نتجزّأ، حلّنا مرّه وحده نتوحّد".
من جهتها، ردت اليسا في تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت فيها: "الحقيقة غريبة الناس كتير !!!كيف الأنسان بيلغي كل شي حلو و بيركز عا شي أصلا فاهمو غلط! على العموم مش مشكلتي، Bonne nuit".
الا ان رد اليسا هذا استدعى ردا جديدا من اصالة، حيث غردت قائلة: "نختلف بالآراء ما بيعني نزعل من بعض، وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ".
هذا وكانت اليسا امس كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن".