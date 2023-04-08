أخذ ورد بين اصالة واليسا بعد تغريدة الأخيرة عن اللاجئين: بدنا نرحم بعض

ردت الفنانة السورية اصالة نصري، بطريقة غير مباشرة، على تغريدة الفنانة اللبنانية اليسا، والتي طالبت من خلالها بعودة اللاجئين الى أوطانهم، معتبرة أن "وطن الانسان كرامته".



وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت أصالة: "كلنا بالأرض لاجئين وما حدا بيملك أي مكان بأيّ أرض.. كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا، بدّنا نرحم بعض لأنّه ما في شي عم يرحمنا"، مضيفة: "الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وما حدا حاطط فوق راسه خيمه، واللي اليوم مُتاح بكره ما بنعرف لو ممكن".

وختمت اصالة تغريدتها بالقول: "كفايه نتجزّأ، حلّنا مرّه وحده نتوحّد".

من جهتها، ردت اليسا في تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت فيها: "الحقيقة غريبة الناس كتير !!!كيف الأنسان بيلغي كل شي حلو و بيركز عا شي أصلا فاهمو غلط! على العموم مش مشكلتي، Bonne nuit".

الا ان رد اليسا هذا استدعى ردا جديدا من اصالة، حيث غردت قائلة: "نختلف بالآراء ما بيعني نزعل من بعض، وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ".

هذا وكانت اليسا امس كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن".