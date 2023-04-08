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أهل الفن

إصابة تيم حسن في كواليس "الزند" تقلق المتابعين

2023-04-08 | 04:30
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إصابة تيم حسن في كواليس &quot;الزند&quot; تقلق المتابعين
إصابة تيم حسن في كواليس "الزند" تقلق المتابعين

أثار الممثل السوري تيم حسن، قلق جمهور ومحبيه، بعد ظهوره برفقة مخرج مسلسل "الزند" سامر البرقاوي، وهما يضعان "طوق" حماية الرقبة.

وفي التفاصيل، نشر تيم حسن على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بالمخرج السوري سامر البرقاوي من كواليس تصوير مسلسل "الزند" الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، حيث وضعا طوق الرقبة، وقد أوضح تيم انه تشارك مع سامر التعب والارهاق، بهدف تقديم عمل مميز للجمهور.
وارفق تيم حسن الصورة بالتعليق التالي: "‎هادا المشروع رقم 10 بشراكتنا، ‎سامر الحبيب وبالشراكة ايضآ مع اخواننا مؤسسة الصباح"، مضيفا: "‎متل العادة سامر وأنا تشاركنا في الزند الافكار والتفاصيل والهموم والتعب والمشاكل الكتيرة، وفوقهم المرض والدكاترة والادوية، والحمدلله استمرينا وللآن في التصوير".
وختم تيم حسن كلامه بالقول: "‎دايما سامر بيتعب وبيهتم وبيشتغل من قلب بكامل موهبته وشغفه وتركيزه، ‎بس بالزند بالحرف هو قاتل ويقاتل للآن بلا راحة، شهور طويلة وبشكل يومي لينجز ما انتم سعيدين به بهالأيام الفضيلة"، شاكرا سامر البرقاوي على ابداعه المستمر، اذ قال: "‎يسلم ايديك مخرجنا الرائع سامر البرقاوي"، مضيفا: "ملاحظة: لاحدا يسألني ليش شوارب سامر متلي".
هذه الصورة اثارت قلق المتابعين، حيث انهالت اتعليقات التي حاولت الاطمئنان على صحة تيم وسامر، متمنين لهما دوام النجاح ومعبرين بالمقابل عن استمتاعهم بأحداث مسلسل "الزند" الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية.
وبحسب ما اشارت مصادر اعلامية، فقد تبين أن الإصابة التي تعرض لها سامر البرقاوي وتيم حسن هي التهاب أعصاب وشد عضلي في الرقبة نتيجة المجهود الكبير وساعات العمل الطويلة في التصوير في مختلف الظروف الجوية ، إلا أن سامر وتيم شفيا من الإصابة وهما بحالة صحية جيدة.
 
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سامر البرقاوي

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