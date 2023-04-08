نادين نسيب نجيم: "أوعى حدا يغلط على ديني وما رح نغيّر إيماننا كرمال حدا"

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بمناسبة الجمعة العظيمة، صورتين للسيد المسيح، وأرفقتها بالتعليق التالي: "اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة، برفيرا كاذباً تسربل الذي وشح السماء بالغيوم قبل لطمة الذي أعتق آدم في الأردن، ختن البيعة سمر بالمسامير و إبن العذراء طعن بحربة".

