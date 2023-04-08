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أهل الفن

تولاي هارون تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة دينا هارون: يا قطعة من القلب

2023-04-08 | 05:40
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تولاي هارون تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة دينا هارون: يا قطعة من القلب
تولاي هارون تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة دينا هارون: يا قطعة من القلب

احتفلت الممثلة السورية تولاي هارون، بعيد ميلاد "كرم" ابن شقيقتها الممثلة الراحلة الفنانة دينا هارون، حيث وصفته "بقطعة من قلبها"، متمنية له السعادة الدائمة.

وفي التفاصيل، نشرت تولاي على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة لكرم مع والده، ارفقتها بالتعليق التالي: "كرومة الحب كرومة يا قطعة من القلب، الله يطعمني وشوفك زينة الشباب، وانشالله كل سنينك حلوة يا خالتو".
وتابعت: "كل سنة وانت بالف خير ويخليك بابا خلدون يلي هو أغلى من الروح، يخليلي ياكن ربي انتو من ريحة دندونة بحبكن".
وانهالت تعليقات المتابعين على منشور تولاي، حيث أشادوا بالعلاقة التي تجمعها بابن شقيقتها، اذ تحرص بشكل دائم على نشر صور تجمعها به، متمنين له السعادة، كما استذكر البعض الراحلة دينا هارون، متمنين لها الرحمة والمغفرة، ومشيدين بجمال طفلها الذي يشبهها بحسب تعبيرهم.
تولاي هارون تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة دينا هارون: يا قطعة من القلب

أهل الفن

تولاي هارون

دينا هارون

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