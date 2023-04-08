تولاي هارون تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة دينا هارون: يا قطعة من القلب

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A post shared by تولاي هارون (@twlayharoon)
A post shared by تولاي هارون (@twlayharoon)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها عبر تويتر، تغريدة توجهت فيها الى الممثل السوري قصي خولي، حيث اشارت الى ان خطيبها يستعين بكلمات قصي في مسلسل "وأخيرا" لمغازلتها.
عبر الممثل اللبناني طوني عيسى، عن إعجابه الشديد بأداء الممثلة السورية كاريس بشار في مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه طوني الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم عابد فهد وجورد خباز وزينة مكي وغيرهم.
وجّهت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة مؤثرة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف امس في السابع من ابريل/نيسان.