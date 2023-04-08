أحمد العوضي يهدد زوجته ياسمين عبد العزيز: "المواجهة قربت" وهي ترد

وجه الممثل المصري أحمد العوضي، تهديداً مباشراً لزوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، حيث أكد أن المواجهة بينهما اقتربت، وأنه سيمسح الجميع من على وجه الأرض.



كلام العوضي جاء بناء لأحداث مسلسل "ضرب نار" الذي يشارك وزوجته ببطولته، حيث تتطور الاحداث بشكل لافت ومشوق، اذ طلبت ياسمين في المسلسل الخلع من احمد العوضي فور دخوله السجن، وتزوجت من الممثل ماجد المصري.

وقد نشر احمد العوضي صورة مركبة له مع ياسمين عبد العزيز، بشخصيتي جابر الكوماندا ومهرة، على حسابه عبر فيسبوك، وأرفقها بالتعليق التالي: "المواجهة قربت، والكوماندا هيشيل مش هيخلي، ومهرة أولهم، أحلى على الأحلى".

من جهتها، نشرت ياسمين عبد العزيز على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، مقطع فيديو يظهر أحد مشاهدهما في العمل، وارفقته بالتعليق التالي: "انا مهرة هانم ابو الليل".