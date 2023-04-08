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أهل الفن

رسالة شديدة اللهجة من محمد فؤاد لـ محمد هنيدي: يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك

2023-04-08 | 06:03
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رسالة شديدة اللهجة من محمد فؤاد لـ محمد هنيدي: يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك
رسالة شديدة اللهجة من محمد فؤاد لـ محمد هنيدي: يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك

عاتب الفنان المصري محمد فؤاد، زميله الممثل محمد هنيدي، بعد تداول تصريحات للأخير حول شعور فؤاد بالغيرة منه بعد نجاحه في فيلمهما الشهير "إسماعيلية رايح جاي".

وخلال حلوله ضيفا مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، ضمن برنامج "العرافة"، أكد محمد فؤاد أنه وراء نجاح هنيدي، وفرح به لأنه جزء من نجاح العمل، إذ قال: "إيه الجو المسمم ده.. بقى يطلع منك الكلام دا يا هنيدي".
وتابع: "يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك في الفيلم، دا أنا اللي خليتك تلتزم، وفلوسي حتى الآن ما أخدتهاش من فيلم إسماعيلية رايح جاي، وكنت بصرف على المنتجين اللي فلسوا"، مضيفا: "أنا أغير منك يا هنيدي؟ عيب، اتقي الله.. هو أنا جايبك معايا الفيلم عشان تفشل.. بحبك يا هنيدي وقسماً بالله معرفش أغير منك".
وأردف محمد فؤاد: "راعي يا هنيدي تعبي معاك في فيلم إسماعيلية رايح جاي.. ده أنا كنت بصحيك عشان تيجي تصور، والفيلم ده أنا دافع فيه 500 ألف جنيه"، خاتما كلامه بالقول: "أنا مش بغير من حد ومفيش حد أغير منه.. أنا كرهت فيلم إسماعيلية رايح جاي عشان لاقيت في حروب نجوم.. أنا اللي قايل لـ هنيدي يضحك الناس إزاي في الفيلم".
 
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رسالة شديدة اللهجة من محمد فؤاد لـ محمد هنيدي: يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك

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محمد فؤاد

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