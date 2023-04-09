سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن ارتداء الحجاب والاعتزال: ازور الله بصلاة الفجر

وقالت سوزان، خلال لقاء لها مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ضمن برنامج "شو القصة"، أنها تفضل اللقاءات العامة المطولة على اللقاءات الصحفية السريعة التي "تورطها"؛ لأنها عفوية وفاشلة جدا في التمثيل بالواقع، حسب تعبيرها، مضيفة: "اللي بقلبي على لساني.. وبعيوني بيبين".

وأكدت سوزان تعرضها للتنمر هي وغيرها من الفنانين، مشيرة الى ان ذلك لم يؤثر عليها إطلاقا كما قالت: "أنا إنسانة بسيطة وطبيعية وليس لدي عقد الترند والشهرة وغير ذلك".

من جهة اخرى، كشفت سوزان نجم الدين أنها إنسانة مؤمنة وتسعى لتطوير علاقتها بالله من خلال بقراءة القرآن بشكل مستمر، وأداء الصلوات في موعدها المحدد، ولا سيما صلاة الفجر التي تراها زيارة لله تروي له خلالها كل شيء.

وقالت سوزان، فيما يخص ارتداء الحجاب، إن الأمر بيد الله، مؤكدة انها لن تقوم بهذه الخطوة قبل أن تكون متشبعة دينياً وملتزمة من كل النواحي، مشيرة الى إلى أنها ستعتزل في حال ارتدت الحجاب، لأن مفهومها هو حجاب أي احتجاب عن أي شيء وعن الأضواء.