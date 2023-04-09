الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أهل الفن

سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن ارتداء الحجاب والاعتزال: ازور الله بصلاة الفجر

2023-04-09 | 03:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن ارتداء الحجاب والاعتزال: ازور الله بصلاة الفجر
سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن ارتداء الحجاب والاعتزال: ازور الله بصلاة الفجر

تحدثت الممثلة السورية شوزان نجم الدين عن تعرضها للتنمر و علاقتها مع الله و آخر اعمالها مشيرة الى امكانية ارتدائها الحجاب.

وقالت سوزان، خلال لقاء لها مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ضمن برنامج "شو القصة"، أنها تفضل اللقاءات العامة المطولة على اللقاءات الصحفية السريعة التي "تورطها"؛ لأنها عفوية وفاشلة جدا في التمثيل بالواقع، حسب تعبيرها، مضيفة: "اللي بقلبي على لساني.. وبعيوني بيبين".

وأكدت سوزان تعرضها للتنمر هي وغيرها من الفنانين، مشيرة الى ان ذلك لم يؤثر عليها إطلاقا كما قالت: "أنا إنسانة بسيطة وطبيعية وليس لدي عقد الترند والشهرة وغير ذلك".

من جهة اخرى، كشفت سوزان نجم الدين أنها إنسانة مؤمنة وتسعى لتطوير علاقتها بالله من خلال بقراءة القرآن بشكل مستمر، وأداء الصلوات في موعدها المحدد، ولا سيما صلاة الفجر التي تراها زيارة لله تروي له خلالها كل شيء.

وقالت سوزان، فيما يخص ارتداء الحجاب، إن الأمر بيد الله، مؤكدة انها لن تقوم بهذه الخطوة قبل أن تكون متشبعة دينياً وملتزمة من كل النواحي، مشيرة الى إلى أنها ستعتزل في حال ارتدت الحجاب، لأن مفهومها هو حجاب أي احتجاب عن أي شيء وعن الأضواء.

مقالات ذات صلة
سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن ارتداء الحجاب والاعتزال: ازور الله بصلاة الفجر

أهل الفن

سوزان نجم الدين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عابد فهد برسالة الى طارق تميم بسبب مشهد في مسلسل "النار بالنار"
يزن السيد حزين بسبب عدم عرض اعماله في رمضان و السبب؟

اقرأ ايضا في أهل الفن

وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض
09:59

وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

توفي الممثل السوري فائق عرقسوسي عن عمر يناهز 69 عاما.

09:59

وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

توفي الممثل السوري فائق عرقسوسي عن عمر يناهز 69 عاما.

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار" .. فيديو مؤثر لما حصل معها
08:05

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار" .. فيديو مؤثر لما حصل معها

اساسيا فيه، يحظى بردود فعل واسعة من الجمهور، لا سيما وانه يحتوي على عدد كبير من المشاهد المؤثرة التي يعيشها كثيرون يوميا.

08:05

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار" .. فيديو مؤثر لما حصل معها

اساسيا فيه، يحظى بردود فعل واسعة من الجمهور، لا سيما وانه يحتوي على عدد كبير من المشاهد المؤثرة التي يعيشها كثيرون يوميا.

مبارك الهاجري عن اول لقاء جمعه في بـ احلام : كنا في لبنان ورحنا نسهر ونتعشا
06:58

مبارك الهاجري عن اول لقاء جمعه في بـ احلام : كنا في لبنان ورحنا نسهر ونتعشا

تحدث بطل الراليات السابق القطري مبارك الهاجري ، عن تفاصيل اول لقاء جمعه بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، مشيرا إلى أن حبه لها ازداد بعد مرور 23 عاما.

06:58

مبارك الهاجري عن اول لقاء جمعه في بـ احلام : كنا في لبنان ورحنا نسهر ونتعشا

تحدث بطل الراليات السابق القطري مبارك الهاجري ، عن تفاصيل اول لقاء جمعه بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، مشيرا إلى أن حبه لها ازداد بعد مرور 23 عاما.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023