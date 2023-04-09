مبارك الهاجري عن اول لقاء جمعه في بـ احلام : كنا في لبنان ورحنا نسهر ونتعشا

وكشف الهاجري، خلال حلوله ضيفا على برنامج "ذات"، إنه اول لقاء جمعه بـ أحلام كان في بيروت، وقال: "التقينا وكان عندي رالي في لبنان، ورحنا نسهر نتعشى في مطعم عند سيمون أسمر، وكان اليونسكو مسوية عيد الإمارات هناك، وهي جاي في الحفل هذا تبع اليونسكو".

وأضاف: "قام مطرب قال نرحب ببطل السباقات مبارك الهاجري ونرحب بالفنانة أحلام، وانا اندهشت وقت أعلنوا عن أحلام، صرت أسأل نفسي هي أحلام يلي تغني تدري ليش ازعل عليك؟".

وتابع مبارك الهاجري: "أول ما سلمت عليها قلت لها تدرين أنت الله خالقك لي.. لغاية اليوم نحن نعرف بعضنا البعض منذ 23 سنة.. تزوجنا في 2003، منذ 23 سنة الحب ما تغير والغلا زاد".