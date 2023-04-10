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منوعات

حسام حبيب يوجه رسالة مفاجئة لـ شيرين عبد الوهاب

2023-04-10 | 02:50
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حسام حبيب يوجه رسالة مفاجئة لـ شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب يوجه رسالة مفاجئة لـ شيرين عبد الوهاب

فاجأ الفنان المصري حسام حبيب ، جمهوره برسالة غامضة وجهها إلى زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر إنستغرام ، عبر فيها عن حبه الشديد لها.

وجاء في رسالة حسام حبيب: "أحبّكِ يا شيرين أكثر من الدنيا".

وكان لافتا ان حسام أغلق خاصيّة التعليقات على المنشور مانعا جمهوره من الرد.

 
 
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حسام حبيب يوجه رسالة مفاجئة لـ شيرين عبد الوهاب

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حسام حبيب

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