حسام حبيب يوجه رسالة مفاجئة لـ شيرين عبد الوهاب

وجاء في رسالة حسام حبيب: "أحبّكِ يا شيرين أكثر من الدنيا".
وكان لافتا ان حسام أغلق خاصيّة التعليقات على المنشور مانعا جمهوره من الرد.
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A post shared by Hossam Habib (@hossamhabib)
A post shared by Hossam Habib (@hossamhabib)
تمكنت شركة متخصصة في أمن المعلومات من اكتشاف تطبيقين هاتفيين كانا متاحين للتحميل على هواتف "أندرويد"، وتبين أنهما ليسا سوى برامج للتجسس والقرصنة وسرقة المعلومات الشخصية والحساسة، بما في ذلك البيانات المصرفية، لكن المشكلة أن التطبيقين تمت إزالتهما من متجر "غوغل بلاي"، بعد أن قام أكثر من مليون ونصف مليون شخص بتنزيلهما واستخدامهما.
ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا السبت من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.