الأسمر: لمعالجة التفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات

طالب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر

في بيان، بـ"معالجة موضوع التفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية والخدماتية والتجارية، مما يرهق المواطن والسائح ويضعهم لقمة سائغة أمام المحتكرين وبعض التجار وبعض أصحاب المطاعم والملاهي والمسابح"، وناشد الحكومة "إيجاد السبل القانونية الطارئة لوضع حد لتسيب الأسعار في هذا الظرف الاستثنائي حفاظا على المواطنين وعلى الموسم السياحي وسمعة لبنان الخارجية".



وأعلن "تأييده للخطوات التي يقوم بها وزير الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك في ظل موارد وإمكانيات بشرية محدودة، واعطائهم صلاحيات إستثنائية من حجم فرض الغرامات الكبيرة الموجعة والحق بالإقفال الفوري بالشمع الأحمر للمخالفين والمرتكبين والإحالة الى القضاء المختص ، وسرعة البت بالشكاوى"، مؤكدا "ضرورة إدراج بند معالجة التفلت الحاصل على أول جلسة لمجلس الوزراء، لاتخاذ الخطوات الكفيلة بردع الاستغلال والفلتان في الأسعار لإراحة مواطن مرهق بوضع إقتصادي قاتل".