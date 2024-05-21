الذهب يتراجع مع صعود الدولار!
تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2413.69 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2417.10دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.