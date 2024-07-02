أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. كم بلغت؟

- بنزين 95 اوكتان: 1617.000 (+10000)
- بنزين 98 اوكتان: 1655.000 (+8000)
- المازوت: 1492.000 (+14000)
- الغاز: 856.000 (+15000)
بدأت قطر العمل على مشروع تطوير سياحي جديد بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار) سيتمحور حول مدينة ترفيهية كبيرة من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التابعة لوالت ديزني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ".
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 26 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:
تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.