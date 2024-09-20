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إقتصاد

انخفاضٌ في أسعار المحروقات

2024-09-20 | 02:11
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انخفاضٌ في أسعار المحروقات
انخفاضٌ في أسعار المحروقات

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:


- بنزين 95 أوكتان: 1،405,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000)

- بنزين 98 أوكتان: 1،445,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000) 

- المازوت: 1،317,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000)

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فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2385.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2425.30 دولارًا.
فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.

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