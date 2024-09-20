انخفاضٌ في أسعار المحروقات

انخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2385.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2425.30 دولارًا.

فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.

