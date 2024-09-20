انخفاضٌ في أسعار المحروقات

- بنزين 95 أوكتان: 1،405,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000)
- بنزين 98 أوكتان: 1،445,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000)
- المازوت: 1،317,000 ليرة لبنانيّة. (-11،000)
هبط المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي، الثلاثاء، بسبب الحذر الذي يسود بين المستثمرين قبل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات، بعد توقف ليبيا عن إنتاج وتصدير الخام، بحسب "روسيا اليوم".
انخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2385.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2425.30 دولارًا. فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.