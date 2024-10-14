الآلاف يحتجون في إسبانيا بسبب ارتفاع إيجارات المنازل

وتحت شعار "السكن حق وليس تجارة" احتشد مقيمون في العاصمة الإسبانية للمطالبة بخفض إيجارات المنازل وتحسين ظروف المعيشة.

وقالت الحكومة الإسبانية إن 12 ألفا نزلوا إلى الشوارع.

وأعلنت الحكومة الإسبانية في تموز تنظيم حملة صارمة على الإيجارات لفترات قصيرة والإيجارات الموسمية الخاصة بقضاء العطلات. وتخطط للتحقيق بشأن إعلانات على منصات إلكترونية بعينها للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

وتواجه إسبانيا صعوبة في تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، وهي محرك رئيسي لاقتصادها، ومعالجة شكاوى المواطنين من ارتفاع الإيجارات بما يفوق قدراتهم على الدفع جراء أنشطة تطوير المناطق السكنية وتحول الملاك إلى التأجير للسائحين الأكثر ربحا.