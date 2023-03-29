الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

الأخبار

المفتي قبلان للحكومة والقوى السياسية : البلد في خطر داهم والمطلوب أكبر تضامن وطني

2023-03-29 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المفتي قبلان للحكومة والقوى السياسية : البلد في خطر داهم والمطلوب أكبر تضامن وطني
المفتي قبلان للحكومة والقوى السياسية : البلد في خطر داهم والمطلوب أكبر تضامن وطني


توجه المفتي الشيخ أحمد قبلان في خلال الدرس الرمضاني للحكومة والقوى السياسية والهيئات الإجتماعية والعمالية مسلمين ومسيحيين: "لا بد من إنقاذ اجتماعي مشترك لأن الكارثة تطحن كل شيء

 توجه المفتي الشيخ أحمد قبلان في خلال الدرس الرمضاني للحكومة والقوى السياسية والهيئات الإجتماعية والعمالية مسلمين ومسيحيين: "لا بد من إنقاذ اجتماعي مشترك لأن الكارثة تطحن كل شيء، والتضخم والبطالة تبتلع البلد وسوق العمل مفتاح الإنقاذ الاجتماعي، والنزوح السياسي أم الكوارث، ودون إنقاذ اليد اللبنانية العاملة لبنان ينتحر".
 
وتابع :" وهنا أرفع الصوت لأقول: مفوضية اللاجئين تعمل على تغيير بنية لبنان ونسف وجوده وعينها على التوطين، والبلد كله بخطر داهم ومفوضية اللاجئين أكبر خطر على وجود لبنان، كل ذلك توازيا مع ترسانة جمعيات بعض السفارات الغربية التي تعمل على إغراق لبنان بالنزوح والشلل السياسي والفوضى والإنهاك واللوائح والخرائط الأمنية، وعينها على التوطين وشطب بنية لبنان السكانية، واليوم الغرب بقيادة واشنطن يعتمد كل أدوات انتهاك السيادة اللبنانية ويعيد توظيف النزوح والسواتر الإنسانية وإمكانات الضغط الهائلة لنسف البنية الرئيسية للوجود الإجتماعي السياسي للبنان، والمطلوب أكبر تضامن وطني لإنقاذ وجود لبنان، والتسوية الرئاسية ضرورة في هذا المجال، لأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة جادة بتدمير القرار السياسي والبنية الاجتماعية السياسية للبنان". 
مقالات ذات صلة
المفتي قبلان للحكومة والقوى السياسية : البلد في خطر داهم والمطلوب أكبر تضامن وطني

الأخبار

قبلان

للحكومة

والقوى

السياسية

البلد

والمطلوب

تضامن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الملك عبدالله الثاني يلتقي بو حبيب يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه

اقرأ ايضا في الأخبار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023