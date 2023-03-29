الملك عبدالله الثاني يلتقي بو حبيب يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

كما تمّ التأكيد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.