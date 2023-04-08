يوسف دياب يكشف تفاصيل عن عملية إطلاق الصواريخ من لبنان : هذه هي أبعادها!

العودة الى الأعلى "العربية": نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين بعد إطلاق النار في الأغوار