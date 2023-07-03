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التنس

كاد يتعرّض لحادث عند إبلاغه اسم منافسه في ويمبلدون !!

2023-07-03 | 00:02
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كاد يتعرّض لحادث عند إبلاغه اسم منافسه في ويمبلدون !!
كاد يتعرّض لحادث عند إبلاغه اسم منافسه في ويمبلدون !!

أوقعته القرعة ضد آندي موراي في الدور الأول

كشف ريان بينيستون، المشارك في دورة ويمبلدون، أنه كاد يتعرض لحث سير، بعد أن أوقعته القرعة ضد آندي موراي في الدور الأول، حيث يتواجه معه يوم الثلاثاء في أكبر مباراة في مسيرته في التنس.
ووصل بينيستون إلى الدور الثاني من الدورة العام الماضي، بفوزه على هنريك لاكسونين في مجموعات متتالية، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، يواجه الآن تحدياً أصعب بكثير حيث يستعد لمواجهة مثله الأعلى موراي.
وعلم بينيستون بذلك أثناء عودته من منزل صديقته، ولشدة حماسه كان أن يعرّض نفسه لحادث سير، وقال "كنت أقود سيارتي عائداً من منزل صديقتي، وتلقيت رسالة نصية من مدربي مارك تايلور وجاء فيها "آندي ..!!". 
وأضاف "نعم، إنه أمر رائع جداً، كدت أن احطم سيارتي، كنت في واندسوورث، ثم أرسل لي رئيس وسائل الإعلام جون دولان رسالة وطلب مني الحضور، فانعطفت يساراً وذهبت مباشرة إلى ويمبلدون". 
ولدى اللاعب البريطاني واحدة من أكثر القصص إلهاماً في التنس، حيث تغلب على السرطان، عندما كان طفلًا قبل بدء حياته المهنية، وهو تعرف لأول مرة على موراي في العام 2020.
 
كاد يتعرّض لحادث عند إبلاغه اسم منافسه في ويمبلدون !!

رياضة

التنس

ريان بينيستون

ويمبلدون

آندي موراي

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