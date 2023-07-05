فضيحة في غرف "ويمبلدون" .. تًستخدم لممارسة الجنس

حذر رؤساء نادي عموم انجلترا، حيث تقام دورة ويمبلدون، مشجعي التنس من استخدام غرفه الهادئة الجديدة "بطريقة غير صحيحة"، بعد أن استعملها البعض لممارسة الجنس العام الماضي.وقدم مسؤولو التنس مقصورتين تتميزان بكراسي بذراعين وطاولات قابلة للطي ولافتات حيث يمكن للمشاهدين الهروب من ضغوط مشاهدة الحدث، لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية عندما تسلل البعض إلى الداخل لإقامة علاقات جنسية.وتم اكتشاف ذاك، بعدما شوهد "أزواج" وهم يعدلون ملابسهم ويبتسمون على نطاق واسع أثناء مغادرتهم للمكان، وقد أمضى أحدهم 25 دقيقة في الداخل قبل أن يظهر رجل وخلفه شريكته التي كانت تعدّل سروالها، كما شوهد شابان يضحكان بعد قضاء 15 دقيقة في الداخل.