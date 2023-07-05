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التنس

تغيير قواعد الملابس في ويمبلدون بسبب "الدورة الشهرية"

2023-07-05 | 06:25
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تغيير قواعد الملابس في ويمبلدون بسبب &quot;الدورة الشهرية&quot;
تغيير قواعد الملابس في ويمبلدون بسبب "الدورة الشهرية"

بعد 146 عاما على انطلاق دورة ويمبلدون المفتوحة للتنس

بعد 146 عاما، على انطلاق دورة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالثة الدورات الأربع الكبرى، المعروفة بقواعدها الصارمة للباس الأبيض بالكامل للسيدات، تم السماح لهنّ لأول مرة للاعبات بارتداء سراويل داخلية داكنة اللون، بهدف تخفيف عوامل القلق المتعلقة بالدورة الشهرية.
وينص التغيير على أن هذه السراويل الداخلية، لا يمكن أن تكون أطول من التنورة أو الشورت، وقد جاء ذلك بعد دعوات من أسطورة التنس بيلي جين كينغ، وجوديث موراي، والدة اللاعب آندي موراي وشقيقه جيمي، إلى تغيير القواعد.
ويعود تاريخ ويمبلدون إلى العام 1877، حيث فُرض على اللاعبين الذكور ارتداء أزياء بيضاء بالكامل، وسُمح لأول مرة للنساء بالمنافسة في العام 1884.
وكانت لاعبات عبرن عن تحديات مواجهة أوقات الدورة الشهرية خلال ويمبلدون، ولجأ بعضهن إلى الأدوية، وقالت لاعبة التنس البريطانية هيذر واتسون "العام الماضي، تناولت حبوب منع الحمل لمنع نفسي من النزيف والتعرّض للاحراج في السراويل الداخلية البيضاء".
 
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رياضة

التنس

ويمبلدون

الدورات الأربع الكبرى

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