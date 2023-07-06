فيديو - ماذا قالت أُنس جابر عن رونالدو وأشعلت وسائل التواصل؟

كانت بداية النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، ناجحة في دورة ويمبلدون، ثالث الدورات الأربع الكبرى للتنس، حيث تغلبت على البولندية ماغدولينا فريش، المصنفة 70 عالمياً، بمجموعتين (6-3) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

ولم تكن النتيجة هي الامر الملفت، بل التصريحات المثيرة التي أدلت بها جابر، حين تطرقت إلى أسباب نجاحها في دورات الملاعب العشبية، وقالت "أعتقد أن ذلك نابع من عشقي لكرة القدم منذ أن كنت صغيرة في تونس، ولهذا فإن مثل هذه الدورات تساعدني كثيرا، رغم أنني كنت أتدرب في معظم الوقت على الأرضية الترابية".

وتابعت قائلة "أعشق كرة القدم، وعندما ألعب في مثل هذه الملاعب أشعر وكأنني أخوض مباراة كرة قدم، ولهذا السبب أتظاهر بأنني كريستيانو رونالدو يلعب هنا"، ما أشعل موجة من التفاعل بين الجماهير الحاضرة.

وكانت جابر، البالغة 28 عاماً، قد احتفلت بأحد انتصاراتها في دورة رولان غاروس في باريس على طريقة رونالدو، عندما صاحت "سييي" كما يفعل النجم البرتغالي بعد كل هدف يحرزه.