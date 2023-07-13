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التنس

فيديو - أكبر عقوبة في ويمبلدون للاعبة روسيّة عمرها 16 سنة !!

2023-07-12 | 23:35
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فيديو - أكبر عقوبة في ويمبلدون للاعبة روسيّة عمرها 16 سنة !!
فيديو - أكبر عقوبة في ويمبلدون للاعبة روسيّة عمرها 16 سنة !!

وصلت نسخة العام 2023 من دورة ويمبلدون الى مراحلها الأخيرة

وصلت نسخة العام 2023 من دورة ويمبلدون الى مراحلها الأخيرة، وتحديداً الى دورها نصف النهائي عند السيدات، حيث تلعب التونسية أنس جابر المصنفة سادسة، مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية، فيما تتواجه الاوكرانية ايلينا سفيتولينا (76) مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (42).
وعلى الرغم من التنافس المثير، هناك أيضا بعض الأفعال القبيحة التي تُطلّ برأسها، وتستحق عقوبة ذهب أكبرها حتى الآن، الى الروسية الشابة ميرا أندريفا، البالغة من العمر 16 عاماً، بعد أن خسرت في ثّمن النهائي أمام الأميركية ماديسون كيز (1-2).
وخلال هذه الهزيمة (6-3 و6-7 و2-6)، توترت اللاعبة الروسية، وقامت برمي مضربها مرتين، فتم تغريمها بمبلغ ثمانية آلاف يورو، وهي جادلت حكم الكرسي أولا، ثم تحدثت أمام الصحافة بأنها في المرة الثانية لم ترم المضرب عن قصد، وأنه سقط عندما انزلقت.
 
 
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رياضة

التنس

ويمبلدون

أنس جابر

أرينا سابالينكا

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ماركيتا فوندروسوفا

ميرا أندريفا

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