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التنس

عصابة تستغل اسم كارلوس ألكاراز للاحتيال والخداع

2023-08-07 | 05:11
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عصابة تستغل اسم كارلوس ألكاراز للاحتيال والخداع
عصابة تستغل اسم كارلوس ألكاراز للاحتيال والخداع

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز التألق في عالم التنس

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، البالغ 20 عاماً، التألق في عالم التنس، فتربّع على عرش صدارة التصنيف العالمي، بعد فوزه بلقب دورة ويمبلدون، ثالث الدورات الأربع الكبرى، وهو الثاني له في دورات الـ"غراند سلام".
وفي ظل ازدياد شعبية النجم الاسباني، الذي بات يحظى بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي، استغلت شبكة إجرامية ذلك، واستخدمت اسمه للاحتيال والخداع، وهو ما دفعه الى توجيه رسالة تحذير لمتابعيه.
وكتب ألكاراز عبر منصات التواصل "علمت أن هناك أشخاصا يزعمون أنهم يمثلونني ويعرضون على الجماهير مقابلتي إذا قاموا بالدفع مقابل ذلك، أنا وفريقي لسنا وراء هذه الابتزازات، وأنا لا أشارك في مثل هذه اللقاءات، أنا حزين لأنهم يحاولون سرقة الناس".
وتقوم الشبكة بتوجيه رسائل عبر وسائل التواصل او البريد الإلكتروني الى متابعي ألكاراز، تزعم فيها بأنها من فريق عمل اللاعب، وترفقها بـ"سكرين شوت" لحوار مزعوم معه، وتقدم طرقاً لكسب المال، منها "أريدكم أن تتصلوا بممثل عن شركتي الاستثمارية".
 
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التنس

كارلوس ألكاراز

التنس

ويمبلدون

غراند سلام

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